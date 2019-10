De kleinste zwemmertjes hebben beslist: waterboog en tumble tree voor nieuw kleuterzwembad in Olympos Nele Dooms

28 oktober 2019

16u03 2 Dendermonde Het nieuwe kleuter- en peuterbad dat in het zwembad Olympos in Dendermonde komt, zal extra attractief gemaakt worden door een waterboog en tumble tree. De speelelementen werden door de kinderen die in Olympos komen zwemmen, zelf gekozen.

De waterboog is een halve boog waar kinderen onderdoor kunnen terwijl die water spuit. De tumble tree ziet eruit als een boompje met verschillende waterspuiters. Beide speeltoestellen kregen de meeste stemmen achter hun naam. De voorbije weken konden de kleinste bezoekers van het zwembad kiezen uit vijf voorstellen voor nieuwe speeltoestellen in het zwembad. In totaal werden 1.326 stemmen uitgebracht. “Dat is ongelofelijk veel”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “We zijn blij dat alle kinderen zo enthousiast hun keuze lieten weten.”

De plannen voor een nieuw peuter- en kleuterbad in Olympos komen er door de stijgende vraag van de voorbije jaren naar meer zwemruimte. Een tevredenheidsonderzoek uit 2015 bracht bovendien aan het licht dat er onder andere een grote vraag is naar meer peuter- en kleuterzwemruimte. Omdat door de sluiting van de zwemmersbar in september 2015 een grote ruimte vrijgekomen was, kan daar uitgebreid worden.

Met het nieuwe peuter- en kleuterbad zal de wateroppervlakte meer dan verdriedubbelen. “Samen met enkele waterspuiters en 2 glijbaantjes, krijgen ook de 2 speelelementen die door de kinderen gekozen zijn een plaats in het ondiepe deel van het bad”, zegt Cleemput. “De start van de bouw is voorzien in het najaar 2020.”