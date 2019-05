De hipste zomerbars in onze buurt Yannick De Spiegeleir en Nele Dooms

31 mei 2019

12u16 37 Dendermonde Om een vakantiegevoel te ervaren, hoef je de komende maanden niet ver te lopen. Ook in de regio rond Dendermonde is er een mooi aanbod van zomerbars waar je van een frisse cocktail kan nippen op een zwoele avond. Wij lijsten ze voor u op.

Bar B’Under (Zele)

Waar? De Oude Bundersite in de Alois De Beulelaan 15, Zele.

Wanneer? Van 2 tot en met 30 augustus. In de week van 14 tot middernacht en in het weekend van 14 tot 1 uur.

Waarom naar daar? De nieuwe zomerbar beschikt over een permanente petanquebaan, een strand en openluchtcinema. En elke vrijdag zal er een foodtruck aanwezig zijn en tussendoor zal ook de ‘crèmekar’ geregeld stoppen op de site. Bar B’Under zal ook haar eigen bier verkopen: een blonde tripel.

Toegang? Gratis.

Le Jardin Creole (Dendermonde)

Waar? Tuin van Huis Van Winckel, verbonden aan Cour et Jardin. Kerkstraat in Dendermonde.

Wanneer? 29 mei tot 22 september.

Waarom naar daar? Heel wat live muziek, met onder andere een Metal Tribute Festival, Retro House Night en artiesten als Geena Lisa, Laura Tesoro, Zohra, Praga Khan en Channel Zero. Op zondag brunch met jazzmuziek.

Toegang? Gratis.

Info: www.couretjardin.be.

Santéboetik (Lebbeke)

Waar? In de tuin van Galerij De Fontein, ingang langs de Laurierstraat in Lebbeke.

Wanneer? 21 juni tot 15 september.

Waarom naar daar? Live optredens van onder andere Muffler, Erik Melaerts en Ben Crabbé en Silke van The Voice, comedy nights en afterwork parties.

Toegang? Gratis.

Info: www.santeboetik.be.

Thirsty Toucan (Beveren)

Waar? Kasteeldomein Cortewalle (Zwarte Dreef).

Wanneer? Van 12 juli tot 14 augustus (elke dag vanaf 14 uur, zondag vanaf 12 uur).

Waarom naar daar? Van der Valk Hotel baat de zomerbar voor de tweede maal uit en vorige editie was een groot succes. Daarom wordt een tweede bar geplaatst en zal het aantal zitplaatsen verdubbelen. Thirsty Toucan belooft frisse cocktails, zomerse beats en een origineel foodaanbod. Er zullen ook terug randactiviteiten op poten worden gezet voor een breed publiek zoals yogasessies, kinderanimatie, salsacursussen, enz.

Toegang? Gratis.

Vagevuur Zomerbar (Lokeren)

Waar? Op de binnenkoer van een oud begijnhof in het hartje van Lokeren: de site Vagevuur van jeugdhuis T-Klub in de Heilig Hartlaan 8 - 10.



Wanneer? In augustus. Op vrijdag en zaterdag van 14 uur tot middernacht en op woensdag en zondag van 14 tot 23 uur.

Waarom naar daar? Deze zomerbar ligt in het hart van een culturele site waar steeds wat te beleven valt. Je bevindt je te midden van een authentiek kader met zicht op de kapel. Gedurende de zomer zullen er in verschillende ruimtes activiteiten georganiseerd worden. De unieke inrichting bestaat volledig uit recuperatiematerialen. De zomerbar ademt creativiteit. Elke vrijdag is er een afterwork met dj’s en pizza’s uit de befaamde pizzabar van Vagevuur.

Toegang? Gratis.

Koer Bonjour (Temse)

Waar? Op de koer van basisschool De Klimroos, Clemens De Landtsheerlaan 3.

Wanneer? Koer Bonjour is open van 18 juli tot en met 11 augustus, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Waarom naar daar? Gezellige zomerbar, leuke en familiale sfeer, met streetfood, tapas, artisanale producten en streekbieren, maar ook lokale dj’s, jong muziekgeweld en een speeltuin. Dolle pret voor alle leeftijden.

Toegang? Gratis