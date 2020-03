De Harige bende daagt je uit Nele Dooms

21 maart 2020

16u37

De Harige Bende, de mascottes van de kinderkrant De Tettergazet in Dendermonde, heeft een eigen manier bedacht om de vele kinderen die nu thuis zitten omdat de scholen dicht zijn wat tijdverdrijf te bezorgen. Elke maandag, woensdag en vrijdag zullen ze de kinderen van Dendermonde een uitdaging geven. De opdrachten worden gegeven via de Facebook-pagina van de Jeugddienst van Dendermonde. “Want af en toe ontspannen tussen de schoolopdrachten door is zeker nodig”, klinkt het bij de Harige Bende. “Bovendien maken de kinderen die meedoen ook kans om in de Tettergazet te verschijnen. Daarvoor moeten ze een foto nemen op het moment dat ze de opdracht uitvoeren of het eindresultaat doorsturen. De leukste foto’s komen in de zomereditie van onze kinderkrant.”