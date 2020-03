De geheimen van het Ros Beiaard ontrafeld: Perskring organiseert boeiende avond rond ‘t Peird Nele Dooms

12u31 8 Dendermonde De Dendermondse Perskring organiseert, in aanloop van de nakende Ros Beiaardommegang in mei, een boeiende avond rond dit thema. Alle geheimen over ‘t Peird zullen er ontrafeld worden.

“Hiervoor doen we een beroep op onze burgemeester Piet Buyse, niet alleen historicus maar ook erg begenadigd verteller”, zegt voorzitter Marc Goossens. “In een boeiende en geanimeerde presentatie heeft hij het over alles wat er maar over het Ros te weten valt. Van het ontstaan van de ommegang in de middeleeuwen, over de teloorgang van de ommegang in de vroegmoderne tijd en natuurlijk de revival in de negentiende en twintigste eeuw. Daarbij komen ook de verschillende elementen en figuren uit de ommegang aan bod, zodat ook de reuzen, pijnders, Kalleke Step, de walvis, de vedelaar,... aandacht krijgen.”

Wie het allemaal wil ontdekken, kan op donderdag 5 maart de presentatie ‘Dendermonde, dé Ros Beiaardstad’ volgen. Die start om 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in de feestzaal van het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. De toegang is helemaal gratis.