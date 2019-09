De eerste schooldag: ‘Reuzenverrassing’ voor leerlingen Heilig-Hartschool Nele Dooms

02 september 2019

12u01 4

Vroeg in de ochtend, maar aan ambiance geen gebrek in de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde. Daar hadden ze voor de eerste schooldag een heel gezelschap opgetrommeld om leerlingen te verwelkomen. De ‘reuzenverrassing’ omvatte de komst van verschillende reuzen, de oude walvis van de Ros Beiaardommegang, reus Contios uit Kontich en het Peird van den Halt van Sint-Gillis. Allemaal stonden die klaar om de speelplaats om de kinderen te begroeten. Ondertussen speelde een kleine muziekband het Ros Beiaardlied en andere liedjes. “Ook de rode loper ontbreekt niet”, zegt nieuwe directeur Kim De Wolf. “Een heel schooljaar lang zal bij ons in het teken staan van Dendermonde, het Ros Beiaard, de reuzen en sagen en legenden. Vandaag krijgen onze kinderen al een voorsmaakje.”