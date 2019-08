De Eendracht serveert paling en mosselen Nele Dooms

01 augustus 2019

Koninklijke Katholieke Harmonie De Eendracht van Baasrode organiseert tijdens het aanstaande weekend haar jaarlijkse visfestijn. Op het menu staan paling in ‘t groen of in tomaat en mosselen. Er zijn ook kipbrochette en kinderporties te verkrijgen. Smullen kan op zaterdag 3 augustus, van 17.30 tot 21 uur, en op zondag 4 augustus, van 11.30 tot 15 uur. Liefhebbers zijn welkom in Centrum De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode.