De burgemeester en zijn sjerp: in deze regio kiezen alle burgervaders voor de vertrouwde Belgische driekleur

30 september 2019

16u08 6 Dendermonde De burgemeesters in de Dendermondse regio zijn unaniem: allemaal houden ze maar wat graag vast aan de Belgische driekleur voor hun vertrouwde sjerp rond hun middel. Dat blijkt uit een rondvraag naar aanleiding van de nieuwe keuzevrijheid die burgemeesters krijgen. Daarbij mogen ze kiezen voor een Vlaamse versie, in zwart en geel, of de Belgische driekleur. Hoe zij daar over denken, leest u hier.

Vlaanderen heeft eindelijk een regeerakkoord. Eén van de nieuwigheden is de mogelijkheid voor burgemeesters om te kiezen tussen een traditionele sjerp, met de Belgische driekleur en een Vlaams wapenschild, of om resoluut te gaan voor de Vlaamse sjerp, met enkel zwart en geel. Dat er keuzevrijheid is, vinden de burgemeesters uit Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme geen probleem. Maar zelf houden ze wel allemaal vast aan hun vertrouwde Belgische driekleur. Daar hebben ze elk zo hun redenen voor.

Als je burgemeester bent, dan ben je dat zowel in een Vlaamse als een Belgische context. Ik vind de Belgische driekleur dus het best op zijn plaats Piet Buyse

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) denkt er zelfs niet aan om de driekleur op te bergen en te vervangen door een zwart-gele Vlaamse sjerp. “Als je burgemeester bent, dan ben je dat zowel in een Vlaamse als een Belgische context”, stelt hij. “Veiligheid bijvoorbeeld is een federaal onderwerp en een burgemeester is hoofd van brandweer en politie, in die zin dus aan het werk voor België. Ik vind de Belgische driekleur dus het best op zijn plaats rond het middel van een burgervader. Die sjerp beschikt overigens ook over een Vlaamse leeuw. En in mijn geval staat ook het wapenschild van Dendermonde er op afgedrukt.”

Ook de Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) twijfelt er niet aan dat hij de Belgische driekleur blijft dragen. “De Vlaamse kleuren zwart en geel zitten daar toch ook in verwerkt”, zegt hij. “Elke burgemeester moet dit natuurlijk voor zichzelf uitmaken, maar ik hou toch vast aan de tricolore.”

“Discussie niet waard”

Ook de burgemeester van Hamme Herman Vijt (CD&V) denkt er zo over. Net als de collega uit Berlare, Katja Gabriëls (Open Vld). “Eigenlijk is dit zelfs de discussie niet waard”, meent zij. “Ik vind niet dat dit in vraag moest gesteld worden. Ik blijf gewoon de Belgische driekleur dragen. Dit is niet een kwestie van voor of tegen de Vlaamse versie zijn, maar ik heb de tricolore altijd met trots gedragen en ik zal dat blijven doen.”

Raf De Wolf, enige burgemeester met N-VA-stempel in het rijtje, ruilt zijn driekleurige sjerp ook niet om, ook al heeft hij die mogelijkheid. “Het is niet omdat N-VA een Vlaams-nationalistische partij is, dat de Belgische vlag gebannen moet worden”, stelt hij. “Voor mij hoeft de keuze zelfs niet en ik hou vast aan de tricolore. De driekleur laat bovendien bij officiële gelegenheden en ontvangsten het verschil tussen burgemeester en schepenen zien.”

