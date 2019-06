DDS ziet af van herontwikkeling site Van de Voorde, want kosten lopen te hoog op Nele Dooms

13u24 0 Dendermonde Intercommunale DDS zal de site Van de Voorde aan de Scheldedijk in Grembergen dan toch niet herontwikkelen. De raad van bestuur heeft beslist af te zien van dat project. Na twee saneringen door OVAM van het historisch zwaar vervuilde terrein, blijkt dit nog altijd niet voldoende. “Een ontwikkeling zou alleen maar een verlieslatend karakter hebben door de hoge kosten van verdere sanering”, klinkt het bij DDS.

Het bedrijventerrein tussen de Scheldedijk en de Zeelsebaan in Grembergen kent al een lange geschiedenis. Brandstofhandelaar Van de Voorde was er in de jaren 90 actief. Maar hun activiteiten vervuilden de grond heel ernstig. Van de Voorde moest saneren en stelde hier een plan voor op, maar dat werd door de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM als onvoldoende beoordeeld. Ondertussen ging Van de Voorde failliet en de jaren daarop lag de site er vervuild bij, besmet met onder andere oliën en benzenen. Bovendien verspreidde de verontreiniging zich langs de gracht aan de Scheldedijk. Buurtbewoners kloegen in het verleden al over de vervuilde site en de medische klachten die ze daar naar eigen zeggen aan over hielden.

OVAM besliste uiteindelijk in 2011 om zelf eigenaar van het terrein te worden en zo de saneringswerken op zich te nemen. De kosten daarvan liepen immers zo hoog op dat geen enkele private speler de grond wilde kopen. Door een akkoord met afvalintercommunale DDS leek er in 2013 plots schot in de zaak te komen om de site alsnog een nieuwe toekomst te geven. De intercommunale wilde het terrein herontwikkelen en ontwierp een projectvoorstel voor een nieuwbouwproject. Dat zou een bedrijfsgebouw omvatten, dat kon ingedeeld worden in verschillende ruimtes voor kleinere bedrijven. Een verzamelgebouw dus voor kleine zelfstandigen met een beperkt aantal medewerkers, starters en micro-ondernemingen.

Geen herontwikkeling

Nu blijkt echter dat ook dit niet gerealiseerd zal worden. OVAM leverde dan wel al heel wat inspanningen waarbij verontreinigde grond tot aan de achterkant van de aanpalende percelen afgegraven en afgevoerd werd en ruimde de verontreinigde gracht, maar nu blijkt dat het terrein nog altijd met een verontreiniging kampt en nog meer sanering nodig is. Ook al waren er al twee saneringsrondes.

“OVAM zal nog één sanering doorvoeren op haar rekening, maar gaf DDS te kennen dat daarna nog steeds een aanzienlijke restverontreiniging zal achterblijven”, legt Peter De Leeuw, waarnemend directeur van DDS uit. “Als we eigenaar worden van het terrein, moeten we dat zelf verder oplossen. Dat betekent natuurlijk een extra kostprijs bij de ontwikkeling van het terrein. De stad Dendermonde had erg graag gehad dat we de site een nieuwe toekomst zouden geven, maar we kunnen niet anders dan hier van af zien. Door de hoge kosten zou de herontwikkeling van dit terrein immers alleen maar verlieslatend zijn.”

Het wordt nu afwachten wat er verder met het terrein zal gebeuren.