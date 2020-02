DDS gaat voor klimaatneutrale regio met extra aandacht voor mobiliteit Nele Dooms

04 februari 2020

17u39 0 Dendermonde Intercommunale DDS zal zich in de toekomst meer richten op inspanningen voor een klimaatneutrale regio en extra aandacht voor mobiliteit. “Daarmee spelen we in op uitdagingen voor de toekomst”, klinkt het.

De voorbije vijftig jaar leverde DDS heel wat inspanningen voor streekontwikkeling om van de regio Dendermonde een welvarende regio te maken. Dat gebeurde met de ontwikkeling van kavels voor particuliere woningbouw én van bedrijventerreinen voor ondernemingen. In de toekomst wil DDS verder inzetten op die opgebouwde expertise, maar tegelijkertijd wil het ook nieuwe opportuniteiten aanpakken. Daarbij gaat het dan om klimaatneutraliteit en mobiliteit. De acht gemeenten die bij DDS zijn aangesloten, ondertekenden immers allemaal het burgemeestersconvenant, waarbij ze zich engageren om mee te werken aan de verlaging van CO-uitstoot.

“DDS wil de gemeenten de komende jaren ondersteunen bij de uitvoering van hun acties”, zegt waarnemend directeur Peter De Leeuw. “We denken daarbij onder andere aan een eigen energiehuis, het aanbieden van energiescans en het aanwerven van een projectmedewerker klimaat.”

Aandacht voor mobiliteit is er “omdat verkeersstromen niet stoppen aan de gemeentegrenzen”. “DDS wil in overleg met de gemeenten, de Vlaamse overheid en vervoersinstanties werken aan een betere mobiliteit in de regio met aandacht voor weginfrastructuur, fietsverbindingen en openbaar vervoer”, klinkt het. “Maar we blijven ook het aanspreekpunt voor technische vragen over grondverwerving, aankoop van gebouwen, onteigeningen en projectontwikkeling. Die kennis mogen we zeker niet verloren laten gaan.”

Ook de inwoners mogen van extra dienstverlening verwachten. DDS wil het lokaal woonbeleid versterken en nieuwe accenten leggen. “Het gaat dan om de verwezenlijking van inbreidingsprojecten in plaats van het aansnijden van nieuwe open ruimte, multifunctionele projecten met vermenging van wonen en publieke voorzieningen”, zegt De Leeuw. “Ook bij de woonprojecten zal een grotere klemtoon op duurzaamheid en mobiliteit liggen.”