Davidsfonds zet schijnwerpers op De Rechtvaardige Rechters: “Schilderij bestaat nog” Nele Dooms

09 september 2020

16u59 1 Dendermonde Het Davidsfonds van Dendermonde brengt De Rechtvaardige Rechters opnieuw onder de aandacht. De vereniging nodigt Paul De Ridder, historicus en auteur van het boek “De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest” uit voor een voordracht.

Tijdens zijn lezing duidt Paul De Ridder niet Arsène Goedertier, de koster-wisselagent uit Wetteren, als de hoofd-verantwoordelijke aan van de diefstal van twee panelen van het Lam Gods uit de Sint-Baafskathedraal, maar wel de toenmalige Katholieke Partij en het Bisdom, die in geldnood zaten wegens het verkeerd beleggen van geld van kleine spaarders. Een belangrijke bron daarbij is wijlen grondwetspecialist Robert Senelle, die Paul De Ridder naar eigen zeggen cruciale informatie over de kunstroof meedeelde. Rond die onthulling bracht De Ridder het boek “De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest” uit. Daarin schrijft hij ook dat het schilderij nog bestaat, gerestaureerd is en in bezit is van de nazaten van een rijke familie.

Het Davidsfonds is ervan overtuigd dat het een boeiende en intrigerende voordracht zal opleveren. Die vindt plaats op donderdag 10 september om 20.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven is nodig via 052/34.37.23 of de.bruyne.martine@telenet.be.