Davidsfonds zet Pieter Bruegel in de kijker Nele Dooms

13 november 2019

17u02 2

Het Davidsfonds van Dendermonde zet op dinsdag 19 november Pieter Bruegel in de kijker. Aanleiding is het Bruegeljaar, naar aanleiding van de 450ste verjaardag van de dood van deze kunstenaar. Gastspreker Harold Van de Perre uit Dendermonde zal het hebben over ‘Pieter Bruegel. Ziener voor alle tijden’ en brengt zijn visie over deze geniale artiest. De lezing begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwekerkplein 8 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden.