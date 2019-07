Davidsfonds viert Feest van Vlaamse Gemeenschap Nele Dooms

01 juli 2019

10u17

Het Davidsfonds van Dendermonde viert op zondag 7 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De 11-juliviering vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde. Om 11 uur verzorgt deken Johan Mattheys er een misviering. Die wordt opgeluisterd door de Sint-Gregoriusgilde, onder leiding van Lorenz Meulebroek. Na afloop biedt het Davidsfonds een drankje en babbel aan in Zaal Mariakring, vlakbij de kerk. Iedereen is welkom.