Davidsfonds opent beurs voor tweedehands boeken Nele Dooms

23 oktober 2019

Het Davidsfonds van Dendermonde opent het aanstaande weekend een beurs voor tweedehands boeken en platen. Dat is jaarlijkse traditie. Dankzij de vrijgevigheid van sympathisanten kan de vereniging telkens een ruim aanbod aan boeken aanbieden, tegen schappelijke prijzen. Naast oude platen zijn er bovendien ook cd’s te vinden. De beurs vindt plaats op zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober, telkens van 10 tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de feestzaal van het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. De toegang is gratis.