Davidsfonds klinkt met Toast Literair Nele Dooms

14 januari 2020

16u21 0 Dendermonde Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op zondag 19 januari haar Toast Literair. Het initiatief, dat draait rond lievelingsboeken en bubbels, bestaat ondertussen tien jaar. Voor deze editie komen Stephan Soens en Dirk Van Nimmen langs.

Soens’ liefde voor woorden en letters blijkt uit een roman die hij schreef en zijn intrigerende gedichten. Van Nimmen is specialist in de nucleaire geneeskunde. Hij en zijn vrouw gaven de verkommerende kapel aan Sint-Onolfsdijk een nieuw leven met een renovatie tot Cultuurkapel Odulphus. Beide personen die iets hebben met Dendermonde én met boeken, zullen het hebben over lezen, omgaan met boeken en over hun lievelingslectuur.

Toast Literair start om 10.30 uur. Er hoort ook een nieuwjaarstoost bij. Liefhebbers zijn welkom in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden.