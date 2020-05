Danny van eethuis Litus verwent personeel WZC Aymonshof met gevulde pannenkoekjes Nele Dooms

16u26 0 Dendermonde Zijn restaurant is gesloten door de coronacrisis, maar dat belet Danny Van Hemelrijck van eethuis Litus uit Dendermonde niet om zijn goed hart te tonen. Dat zorgde voor een lekkere verwennerij voor het personeel van woonzorgcentrum Aymonshof.

Danny maakte verse pannenkoekjes met mascarpone mousse, peperkoek en een vleugje hazelnoot en bracht die persoonlijk naar het woonzorgcentrum aan de Gentsesteenweg in Dendermonde. “De werknemers hier hebben dit ongelooflijk hard verdiend na de zware weken die zij al beleefd hebben en nog tegemoet gaan”, zegt de chefkok.

Personeel en directie stonden, met mondmaskers op en respect voor de social distancing, klaar om de pannenkoekjes in ontvangst te nemen. Het geschenk was een leuk extraatje boven op het nieuws dat alle personeelsleden en bewoners in het Aymonshof zopas negatief testten op het coronavirus. “En dat is niet alleen dankzij de zorg van alle werknemers, maar ook van alle familieleden van de bewoners die zich strikt aan de voorwaarden en het bezoekverbod houden”, klinkt het bij Aymonshof.