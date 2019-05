Dan toch uitbreiding voor buitenschoolse kinderopvang Speelvogels: voortaan 53 kinderen toegelaten Nele Dooms

29 mei 2019

12u42 0 Dendermonde Er komt dan toch een uitbreiding voor de buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelvogels in Baasrode. Ouders in deze deelgemeente waren daar al lang vragende partij voor. De stad heeft Kind en Gezin om een uitbreiding van de opvangcapaciteit van 45 naar het maximum van 53 gevraagd. Die moet vanaf juli in voege gaan.

Het jaarlijkse inschrijvingsmoment voor de kinderopvang tijdens de zomervakantie zorgde deze maand opnieuw voor heel wat commotie in Baasrode. Ouders die in een mum van tijd alle plaatsen in IBO De Speelvogels bezet zagen en voor hun kind niet konden reserveren, reageerden woedend. Hoewel al jaren een tekort aan opvangplaatsen in Baasrode wordt aangekaart, was het aantal plaatsen in De Speelvogels bij de verhuis naar een gloednieuwe locatie aan de Kloosterstraat gelijk gebleven op 45. Dat de stad verwees naar nog vrije plaatsen in andere opvanglocaties elders in de stad, bracht bij de ouders in Baasrode geen soelaas. Zij reageerden erg gefrustreerd.

Na wikken, wegen en cijferen heeft het Dendermondse schepencollege nu toch beslist om de opvangcapaciteit van IBO De Speelvogels uit te breiden. “De nieuwe infrastructuur aan de Kloosterstraat biedt de ruimte, volgens regelgeving van Kind & Gezin, om er dagelijks 53 kinderen op te vangen”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Daarom vraagt de stad een uitbreiding van acht extra kinderen aan bij Kind & Gezin. De procedure voor de nieuwe erkenning is opgestart en vanaf 1 juli moet meer kinderen opvangen in Baasrode mogelijk zijn.”

De beslissing brengt niet alleen soelaas voor de kinderopvang tijdens de komende zomervakantie en andere vakanties, maar ook doorheen het jaar voor opvang voor en na schooltijd. “We hopen dat dit een geruststelling is voor gezinnen waar beide ouders uit werken gaan en die op zoek zijn naar voldoende opvang”, zegt Van Hauwermeiren. “Op woensdag 12 juni zal om 17 uur de webshop voor inschrijvingen opnieuw open gaan, voor ouders die hun kind door de extra beschikbare plaats nog willen inschrijven.”

Coalitiepartner N-VA is tevreden met de beslissing van het schepencollege. “Onze partij heeft jarenlang de problematiek van een tekort aan opvangplaatsen in Baasrode aangekaart vanuit de oppositie. De onmiddellijke verhoging van het aantal plaatsen in de IBO Baasrode naar het maximum juichen we dan ook toe. Het onmiddellijke resultaat zal zich al tijdens de komende zomervakantie laten voelen”, zegt fractieleider Walter Deygers. “Vanaf volgende zomer verhuist ook nog eens de speelpleinwerking naar de terrein van de Scouts in Baasrode. Samen met de voor- en naschoolse opvang zouden er dan zowel tijdens het schooljaar als in de zomervakantie voldoende plaatsen in Baasrode moeten zijn, zodat Dendermonde ook in Baasrode wat kindvriendelijker wordt.”