Dan toch marktdag op 11 november: stad neemt maatregelen om zowel wekelijkse maandagmarkt als optocht Vier Vrede te laten doorgaan Nele Dooms

08 oktober 2019

15u02 0 Dendermonde De wekelijks maandagmarkt in Dendermonde zal dan toch op 11 november mogen plaatsvinden. Dat heeft de stad zopas beslist. “De markt heeft zijn waarde en de plechtigheid Vier Vrede naar aanleiding van Wapenstilstand ook”, zegt schepen Martine van Hauwermeiren( CD&V). “Met wat extra inspanning en maatregelen lukt het ons beide te laten plaatsvinden.”

Er was begin deze week serieus wat wrevel en onrust ontstaan bij de marktkramers in Dendermonde, nadat ze vernamen dat het de bedoeling was om de wekelijkse marktdag op 11 november te schrappen. Op Wapenstilstand plant de stad ook dit jaar immers haar jaarlijkse optocht ‘Vier Vrede’. Dendermondse scholen en academies werken daar aan mee en bij het gebeuren hoort een stoet , die van aan de dekenale O.L.Vrouwekerk, via de Vredesboom in de Franz Courtensstraat, naar het oorlogsmonument op het Heldenplein trekt. Die Wapenstilstand valt dit jaar op een maandag en het parcours overlapt met verschillende straten waar wekelijks marktkramen staan.

Broodroof en slechte communicatie

En dus werd er aan gedacht de maandagmarkt die 11 november af te schaffen. Dat zagen de marktkramers absoluut niet zitten. “11 november is een verlofdag en dat betekent extra volk en dus meer klanten”, klonk het kwaad. “Ons deze dag afpakken, is broodroof. Bovendien laat de communicatie hierover flink te wensen over. We moeten dit vernemen via de wandelgangen, want een officiële brief is er niet. Terwijl het wel bijna 11 november is en we zo geen tijd krijgen om andere schikkingen te treffen.”

Goede wil

De boodschap kwam aan bij het Dendermondse stadsbestuur, dat opnieuw met de betrokken diensten rond de tafel ging zitten om een oplossing te zoeken. Schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V), bevoegd voor Markten, bevestigt nu dat de maandagmarkt op 11 november toch zal plaatsvinden. “Met een beetje goede wil overal, hebben we dit kunnen oplossen”, zegt ze. “Het was een heel moeilijk oefeningen om de markt met de optocht Vier Vrede gecombineerd te krijgen, maar het zal lukken. De viering op Wapenstilstand heeft ook zijn verdienste en moet ook alle aandacht krijgen. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit ook kan, zonder dat de markt moet afgeschaft worden.”

Om beide te combineren, worden wel enkele maatregelen genomen. Onder andere om de veiligheid te waarborgen. “Zo zullen we de markt die ene maandag alleen samenstellen met de marktkramers die een vast abonnement hebben”, zegt Van Hauwermeiren. “De losse verkopers komen die dag niet. Zo is er meer ruimte op het marktparcours om de nodige vrije plaatsen te voorzien waar dat nodig is voor de optocht. In de Franz Courtensstraat, tussen Administratief Centrum en graspleintje bijvoorbeeld zullen geen kramen staan. Hetzelfde geldt voor de Brusselsestraat op het stuk aan Heldenplein en kerk en het straatgedeelte van de Grote Markt. De brandweer zal de optocht bovendien in kleinere wagens begeleiden, zodat dit niet in gedrang kan gebracht worden door smallere ruimte tussen marktkramen.”

Volgens Van Hauwermeiren krijgen alle marktkramers nu zo snel mogelijk een officiële brief met de nodige communicatie rond deze beslissing.