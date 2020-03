Dames van Zonta delen liefst zevenhonderd rozen uit in Sint-Blasiusziekenhuis Nele Dooms

09 maart 2020

De dames van vereniging Zonta uit Dendermonde trokken naar het algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius om er rozen uit te delen. De vereniging zet zich in om het statuut van vrouwen te kunnen verbeteren. “In die zin willen we alle vrouwen ook in de kijker zetten met een bloemetje”, zegt voorzitter Krista Rampelberg. “We kiezen ervoor om rozen uit te delen in het Sint-Blasiusziekenhuis aan vrouwelijke patiënten, bezoekers èn personeelsleden. Zo bereiken we in één klap heel veel mensen en benadrukken we het belang van vrouwenrechten en vrijwilligerswerk.” Dat er rozen uitgedeeld worden is geen toeval. “Die werd al in 1908 het symbool van de eerste vrouwelijke stakingsdag in New York voor meer solidariteit en tegen slechte arbeidsomstandigheden”, legt Rampelberg uit. “Voor de leden van Zonta Dendermonde staat de roos daarom symbool voor vrouwelijke solidariteit.”