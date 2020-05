Dames van serviceclub Zonta schenken laptops aan GO!Talent Nele Dooms

19 mei 2020

16u01 1 Dendermonde Deeltijds onderwijs GO!Talent van het Atheneum van Dendermonde is een aantal nieuwe laptops rijker. Die kregen ze dinsdag overhandigd van de dames van serviceclub Zonta uit Dendermonde. Leerlingen die zelf niet over een computer beschikken kunnen ze gebruiken om het afstandsonderwijs te volgen.

Zonta kwam bij GO!Talent terecht dankzij bemiddeling van welzijnsschakel Samenvloeiing. Die groep vrijwilligers uit Dendermonde zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. “Nog steeds hebben leerlingen van kwetsbare gezinnen, ook in Dendermonde, in deze coronatijd geen toegang tot digitale media. Dat is nochtans noodzakelijk voor het volgen van lessen op afstand”, zeggen Nicholas Van Beveren en Graziella De Ros van de welzijnsschakel. “De Schoolraad, die uit betrokken ouders bestaat, maakte ons de bezorgdheid over. Wij namen vervolgens contact op met Zonta met een vraag om hulp.” Dankzij deze dames kunnen leerlingen nu gebruik maken van nieuwe computers. Welzijnsschakel Samenvloeiing schonk ook zelf nog twee gebruikte computers, gekregen van inwoners uit Dendermonde.