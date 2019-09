Dames van ensemble Cozin te gast in Cultuurkapel Odulphus Nele Dooms

11 september 2019

13u01

Cultuurkapel Odulphus van Dendermonde ontvangt op zaterdag 14 september het ensemble Cozin. De drie dames van dit muziekgezelschap, rasechte musiciennes, mogen de reeks najaarsconcerten openen. ze zijn bedreven op hun instrumenten en brengen driestemmige zang. Het jonge ensemble wordt ook internationaal opgemerkt. Hun muziek wordt omschreven als “dromerig en wat melancholisch, maar veelal uitmondend in een fris lentegevoel”. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 20 euro. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurkapel Odulphus, aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde. Info en reservatie: www.odulphus.be.