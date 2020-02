Dames KVLV Appels blij met nieuwe naam “FERM” Nele Dooms

11 februari 2020

De dames van vrouwenvereniging KVLV opereren voortaan onder een andere naam: “FERM”. In Appels koppelden de vrouwen aan de bekendmaking van de nieuwe naam meteen ook een voorstelling van hun nieuwe jaarprogramma. De komende maanden staan onder andere lezingen, kooklessen, creamomenten, bloemschikken, uitstappen, kooklessen met kinderen en wandel- en fietstochten op de agenda. Ook een feestvergadering met als thema Ros Beiaard ontbreekt niet. “Om de nieuwe naam meteen goed in te burgeren, kregen alle leden een rode, oranje of paarse deurmat met daar FERM op”, zegt Martine Van Hauwermeiren. “We willen meteen ook alle bewoners van Appels oproepen om in de toekomst deel te nemen aan activiteiten. We zijn een warm en open vrouwennetwerk, voor iedereen.”