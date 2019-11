Dames Het Poetsbureau lanceren kalender voor Think Pink Nele Dooms

06 november 2019

14u47 0 Dendermonde De dames die het administratieve werk doen voor Het Poetsbureau, dat vanuit de Brusselsestraat in Dendermonde tal van poetshulpen naar gezinnen stuurt, doen hun duit in het zakje voor het goede doel. In het kader van de nakende Warmste Week lanceren ze een eigen kalender, met leuke foto’s van zichzelf en enkele BV’s. De opbrengst gaat naar Think Pink.

Met zes zitten ze dagelijks samen aan hun bureau’s in het filiaal van Het Poetsbureau in hartje Dendermonde om de werking van de poetsdienst in goede banen te leiden. “Tijdens een koffiemomentje ontstond het idee om een project te lanceren voor de Warmste week”, zegt Tina De Jonghe. “Het is een leuke kalender geworden, met voor elke maand een andere foto. We vroegen medewerking aan Dendermondse BV’s Kurt Rogiers en Greg Van Avermaet, maar ook Anke Buckinx en DJ Robert Abigail waren bereid om met ons op de foto te gaan.”

Ook burgemeester Piet Buyse doet mee. Hij poseerde met de dames aan het standbeeld van het Ros Beiaard in het William Bruynincxpark. “Voor de foto van de maand mei”, legt Tina uit. “Dan vindt de Ros Beiaardommegang plaats, dus moesten we daar toch een heel specifieke foto voor hebben, met een Ros Beiaard. We zijn overigens ook heel blij dat de burgemeester peter wil zijn van onze kalenderactie.”

Think Pink

De opbrengst zal naar Think Pink gaan, een bewuste keuze van de dames. “We zijn allemaal vrouwen en ook poetshulp is meestal in vrouwelijke handen. We kennen de problematiek van borstkanker. Zoveel mensen worden er in hun omgeving mee geconfronteerd. Vandaar dat we dit project erg genegen zijn. Om dat signaal nog duidelijker te geven, gaan we voor de coverfoto van de kalender ook naakt. Achter een roze doek weliswaar.”

Nu al is duidelijk dat de verkoop van de kalender records zal breken. De actie raakt ondertussen steeds bekender en de interesse blijkt groot. Ook Think Pink is bereid om de verkoop te promoten. De initiatiefnemers gaan er nu al van uit dat ze duizenden exemplaren zullen verkopen. Een kalender kopen kan tot 20 december, onder andere in het kantoor van Het Poetsbureau.