Dalend leerlingenaantal en te hoge kosten aan schoolgebouw: stad beslist Freinetschool Appelbloesem te sluiten Nele Dooms

12 juni 2019

09u18 7 Dendermonde Freinetschool Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels, gaat dicht. Nog één schooljaar zal de gemeenteschool open zijn, daarna valt het doek. Dat heeft het schepencollege van Dendermonde beslist. Een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen zijn de reden. Ouders van de leerlingen van de Appelbloesem reageren enorm teleurgesteld en kwaad.

Volgend schooljaar is de gemeentelijke freinetschool Appelbloesem aan een tiende verjaardag toe, maar meteen zal dat ook het laatste schooljaar zijn dat de school bestaat. Rond de gemeenteschool in Appels is ook in het verleden al heel wat te doen geweest. Ruim tien jaar geleden dreigde ook al eens het doek te vallen over deze school, omdat die al jaren met een steeds verder dalend aantal leerlingen kampte. Om de school toch te redden, besliste de stad toen om van de Appelbloesem een freinetschool te maken. Met resultaat, want het leerlingenaantal van de school ging opnieuw de hoogte in. De school kreeg er ook kleuteronderwijs bij, al ging dat niet zonder slag of stoot. toenmalige meerderheidspartij sp.a had de oppositiepartijen nodig om dat goedgekeurd te krijgen. Toenmalige coalitiepartner CD&V en oppositiepartij N-VA stemden toen tegen gemeentelijk kleuteronderwijs in Appels. Beide partijen vormen nu het nieuwe stadsbestuur.

“Hoewel freinetonderwijs in Vlaanderen boomt, zien we die trend niet in de Appelbloesem”, zegt schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Op het hoogtepunt, in 2017, had de school 87 leerlingen. Maar sindsdien zien we het aantal alleen maar dalen. Voor volgend schooljaar zijn er nog amper 52, waarvan slechts twee nieuw ingeschreven leerlingen. Er is geen of te weinig instroom. In plaats van de school gewoon stilaan te laten doodbloeden, hakken we nu liever de knoop door en beslissen we tot sluiting.”

De beslissing komt er onder andere na een analyse van alle gemeentelijke basisscholen in Dendermonde. “Daarbij stellen we vast dat onze gemeentescholen het eigenlijk allemaal heel goed doen. Overal stijgt het aantal leerlingen. Behalve in de Appelbloesem”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Bovendien heeft het hoofdgebouw van de school te kampen met stabiliteitsproblemen. Het is om veiligheidsredenen al sinds vorige zomer buiten gebruik gesteld, en in de plaats werden op de speelplaats tijdelijke containerklassen geplaatst om de schoolwerking voort te zetten. Renovatie of verbouwing kunnen de problemen van het gebouw niet oplossen. De enige optie zou een nieuwbouw zijn, maar de kosten daarvan zijn erg hoog ten opzichte van het relatief beperkte aantal leerlingen. We vinden dat geen goed idee. Er zijn nog andere gemeentescholen, met een pak meer leerlingen, die dringend nood hebben aan infrastructuurwerken.”

En dus gaat de Appelbloesem dicht. Ook al werd er vorig schooljaar nog in de school geïnvesteerd met de opening van een nieuwe schoolvleugel. Het volgende schooljaar 2019-2020 is een overgangsjaar. “Het moet de ouders de tijd geven om een nieuwe school te zoeken waar ze zich goed bij voelen”, zegt Van Hauwermeiren. “Wij garanderen alleszins voor al deze kinderen een andere plaats binnen ons stedelijk onderwijs.”

De ouders zelf kregen het nieuws van de sluiting tijdens een vergadering op school te horen. Zij reageren enorm teleurgesteld én kwaad. “Natuurlijk kent de Appelbloesem een dalend leerlingenaantal”, zegt Sandra Van Heffen van de Ouderraad. “Ze is altijd stiefmoederlijk behandeld geweest door de stad. Al jaren vragen we om een duidelijke visie voor de school, maar er komt niets van huis. En daar komt nog bij dat er altijd een onzekere toekomst is geweest, met vragen of de school wel zou blijven bestaan. Dan kiezen nieuwe ouders eieren voor hun geld en dus een andere school. we kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat we slachtoffer zijn van een politiek spel. De ouders zijn alleszins niet van plan om zich zomaar buiten spel te laten zetten. We gaan bekijken wat we kunnen doen om de sluiting tegen te houden. De Appelbloesem is meer dan een gewone school, het is een echte familie.”