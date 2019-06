Dagje Dorp kan ook na veertig jaar nog op veel belangstelling rekenen Nele Dooms

09 juni 2019

Het jaarlijkse Dagje Dorp lokte zondag heel wat bezoekers naar Mespelare, de kleinste deelgemeente van Dendermonde. Het gebeuren mag dan al veertig jaar een vaste waarde zijn in het dorp, sleet zit er op de formule duidelijk nog niet. Heel wat bezoekers lieten zich verleiden om de komen rond kuieren tussen allerlei kraampjes en standjes met oude ambachten. Meer dan twintig ambachtslui tekenden present om demonstraties te geven van onder andere mandenvlechten, kantklossen, houtsnijden, kunstschilderen en hoefsmid. Tegelijkertijd vond ook een rommel- en antiekmarkt plaats en was de pittoreske Sint-Aldegondiskerk open voor het grote publiek. Daar vonden geleide bezoeken plaats. “We zijn blij met het succes dat Dagje Dorp blijft hebben”, zegt Herman Veldeman van Feestkomitee Mespelare. “Normaal gezien is Mespelare heel rustig, maar tijdens dit evenement bruist het hier van de activiteit. Daar genieten heel veel mensen van.”