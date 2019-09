DAG OP DAG 75 JAAR NA DE BEVRIJDING WOII: Georgette verliest vader vlak voor bevrijding: “Tijdens volksfeest zaten wij te wenen” Nele Dooms

04 september 2019

08u00 0 Dendermonde Dag op dag 75 jaar geleden werden ook de inwoners van Baasrode door de geallieerden bevrijd van de oorlogsellende. Maar voor Georgette Bieseman, ondertussen de 90 jaar gepasseerd, werd het een bevrijdingsfeest in mineur. Haar vader was net neergeschoten aan de oever van de Schelde. “Een volksfeest barstte los, maar ik zat in het donker te wenen van verdriet over het verlies van papa.”

Elk jaar woont Georgette Bieseman de herdenking van haar vader Camiel Bieseman, aan de gedenkplaats op de kaaimuur van de Schelde in de Fabrieksstraat in Baasrode, bij. De oudstrijdersbond staat er op jaarlijks een plechtigheid te verzorgen aan dit gedenkteken “Makker Bieseman”. Het is daar waar Camiel werd neergeschoten. Georgette woont op een boogscheut van de plaats van het drama. De kranige dame was amper veertien toen ze geconfronteerd werd met het oorlogsgeweld en uit Baasrode wegvluchtte en in Kortrijk terecht kwam. Toen het ook daar te gevaarlijk werd, keerde het gezin terug naar Baasrode.

“Oorlog is ontbering en honger lijden”, herinnert ze zich nog altijd tot op de dag van vandaag. “De bevrijding kwam dan ook geen dag te vroeg. Het was vader Camiel die het goede nieuws bracht, dat de geallieerden op komst waren om ons te bevrijden van de Duitsers. Hij danste met mij rond de keukentafel en moeder begon het hele huis te poetsen. We gingen dit goed vieren.”

Vader Camiel werd nog om een rode kool gestuurd voor de feestmaaltijd. Maar toen hij onderweg de Schelde passeerde, ging hij op aansturen van een vriend op de kade kijken naar de uittocht van de Duitsers. Eén van de Duitsers schoot plots in de lucht. Enkele Belgen die mee heulden met de Duitsers en ook aan het wegtrekken waren, verdachten er de Baasrodenaren van dat zij geschoten hadden en openden het vuur. Camiel werd getroffen in het been en kort daarna van dichtbij nog eens twee keer in de borst. Hij overleed ter plaatse.

“We vonden hem iets later vlakbij de oever”, zegt Georgette. “Alle feestvreugde om de bevrijding was in één klap weg. Dorpsgenoten vierden en dansten met Engelse soldaten en ik en moeder zat te wenen in het donker. De bevrijding was een goede zaak, maar ik ben de dood van mijn vader nooit te boven gekomen.”