DAG OP DAG 75 JAAR NA DE BEVRIJDING: Jozef Vermeir was tien jaar op dag van de Bevrijding: “Dansen met de Engelsen op straat en dagenlang gevierd”

Jozef Vermeir was tien jaar op dag van de Bevrijding: "Dansen met de Engelsen op straat en dagenlang gevierd" Nele Dooms

03 september 2019

20u45 0 Dendermonde 4 september 1944. De Engelsen komen in grote colonne langs wat nu de Mechelsesteenweg heet Baasrode ingereden. Jozef Vermeir was tien jaar en zag ze toekomen in Vlassenbroek. Hij herinnert zich de heuglijke dag die een einde maakte aan de oorlogsellende als gisteren. “We dansten met de Engelsen op straat”, zegt hij. “Dagenlang is er feest gevierd, zo opgelucht waren we.”

85 jaar is Jozef Vermeir ondertussen, maar zijn geheugen is nog fenomenaal. Honderduit kan hij vertellen over die vreselijke Tweede Wereldoorlog. Namen kent hij nog allemaal, gebeurtenissen herinnert hij zich in detail. “Ik vertel nog heel veel over de oorlog”, zegt hij. “Er zijn er ook die er liever over zwijgen en de ellende allemaal wat vergeten, maar ik niet. Als ik op het nieuws iets hoor of zie over oorlog, komen de herinneringen zo terug. Het zou nooit meer mogen gebeuren, maar jammer genoeg raakt de wereld het niet geleerd. Nochtans, oorlog is voor niets goed.”

Een immense stoet was het, de Engelsen en hun voertuigen. Vlakbij het kapelletje reden ze het veldbaantje in en palmden twee weilanden in. Toen wisten we het: de oorlog is hier voorbij Jozef Vermeir

Vermeir had de ouderlijke woning in Vlassenbroek, vlakbij het kapelletje daar. En zoals hij in 1940 de Duitsers in colonne had zien toekomen, waren het op 4 september 1944 de Engelsen die hetzelfde deden. De Duitsers waren verjaagd. “Een immense stoet was het, de Engelsen en hun voertuigen. Vlakbij het kapelletje reden ze het veldbaantje, dat er nu nog altijd is, in en palmden met hun voertuigen twee weilanden in. Toen wisten we het : de oorlog is hier voorbij, we kunnen weer opgelucht adem halen.”

14 dagen feest

Een volksfeest barstte los. “Natuurlijk was de sfeer uitgelaten”, vertelt Vermeir. “Iedereen heeft die laatste maanden enorm veel schrik gehad, ik ook. De Duitsers waren toen al aan de verliezende hand en liepen erg chagrijnig. Het minste kon hen in actie doen schieten tegen ons. Maar de komst van de Engelsen loste alles op. We dansten met hen op straat. Kregen sigaretten en chocolade van hen. En vervolgens werd er nog eens veertien dagen feest gevierd. Twee schotten logeerden bij ons thuis. Mijn moeder bakte wafels voor hen, dat kenden zij niet. Toen één van hen zelf wilde bakken, raakte hij met zijn duim klem tussen het wafelijzer. In Vlassenbroek bouwden ze ook een praalwagen, die deel uitmaakte van de bevrijdingsstoet. Als kleine jongen genoot ik van de sfeer.”

Moeilijke jaren

Maar Vermeir zal nooit vergeten dat hoe moeilijk de oorlogsjaren waren. “Bij de oom die naast ons woonde, trokken in het begin van de oorlog Duitse officieren in. Het was daar op de tippen lopen”, zegt hij. “In de weilanden voor de deur hielden de Duitsers schietoefeningen. Dat vonden we als kleine rakkers nog wel spannend. Na de oefeningen liepen we tussen het groen om de hulzen te verzamelen. Maar die dag dat ik met vader op de baan was en ik bovenop een kar vol dierenvoedsel zat en plots SS’ers uit een Duits legervoertuig sprongen en ons onder schot hielden, was ik doodsbang. De vliegende bommen veroorzaakten ook onrust. We werden aangeleerd in de gracht te springen als de sirene ging. Nooit waren we eigenlijk op ons gemak. Dat was na de bevrijding wat het meeste deugd deed, dat we niet langer bang en ongerust moesten zijn, maar gewoon konden leven.”