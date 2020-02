Daan Burghgrave is kandidaat Mister Gay met een missie: “Optreden tegen discriminatie én winnen” Nele Dooms

21 februari 2020

09u24 0 Dendermonde Twaalf finalisten zijn er voor de Mister Gay-verkiezing dit jaar en daar is Daan Burghgrave (22) uit Dendermonde er één van. De jongeman doet mee met een missie. “Ik heb geluk gehad met begripvolle reacties toen ik uit de kast kwam, maar bij vele anderen is het een probleem. Ik wil mijn steentje bijdragen om op te treden tegen discriminatie”, zegt hij. Hoofddoel van de verkiezing? Winnen!

Voor het achtste jaar op rij gaan de organisatoren van “Mister Gay” op zoek naar “een man met uitstraling, een sterke persoonlijkheid en bovenal een ambassadeur, een rolmodel die gebeten is door het LHBT-thema”. LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Bijna honderd jongemannen voelden zich geroepen om zich in te schrijven voor de verkiezing. Zopas werden de “gouden 12" voor de Mister Gay Belgium geselecteerd. Daan Burghgrave is één van die finalisten en is daar ongelooflijk blij mee. “Ik ga er volledig voor”, zegt hij gedreven.

Daan was vijftien jaar toen hij zich outte als homo. Dat deed hij het eerst bij zijn ouders. Hij noemt hen “een voorbeeld van hoe mensen met outing en homo zijn zouden moeten omgaan”. “Ik heb geluk gehad”, zegt Daan. “Van mijn oudste broer was al bekend dat hij homo was. Dat maakte het voor mij al wat gemakkelijker om het ook te vertellen. En dan heb ik nog eens schatten van ouders die daar perfect mee omgingen. Ook in de vriendenkring ondervond ik geen probleem. We bleven gewoon allemaal vrienden. Wat zou het er ook toe doen als je al jaren bevriend bent of je dan homo bent of niet?”

Maar Daan beseft wel dat het niet voor elke jongere die uit de kast komt zo makkelijk verloopt. “Het zou niet belangrijk mogen zijn de dag van vandaag of je nu homo bent of niet, maar ik hoor van vrienden dat dit dus wel problematisch kan zijn”, zegt hij. “Zelf heb ik een olifantenvel en ben mondig genoeg om me te verdedigen tegen opmerkingen of verwijten als die er komen. Maar niet iedereen staat zo stevig in zijn schoenen. Net daarom doe ik mee aan Mister Gay. Ik wil zo mijn steentje bijdragen om het taboe rond homo zijn meer te doorbreken en op te komen tegen discriminatie. Zodat het voor andere jongeren ook makkelijker wordt om gewoon zichzelf te kunnen zijn.”

Het is de eerste keer dat Daan zich aan een verkiezing waagt, maar de jongeman blaakt van zelfvertrouwen. “De ambities liggen hoog”, zegt hij. “Ik ga voor de overwinning, minstens een plaats in de top drie. Zonder die doelstelling moet je aan zo’n verkiezing niet beginnen, vind ik. Uit mijn omgeving krijg ik alvast heel veel positieve reacties en dat geeft me de moed om er voluit voor te gaan. Ik hoop dat veel mensen hun stem voor mij uitbrengen.”

De finale van Mister Gay Belgium vindt plaats op zaterdag 23 mei 2020 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Iedereen kan gratis zijn of haar stem uitbrengen via de gay lifestyle tv-zender OUTtv via www.out.tv.