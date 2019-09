Curieus op fietstocht langs trage wegen Nele Dooms

23 september 2019

17u14 0

De vereniging Curieus van Dendermonde organiseert op zaterdag 28 september haar fietstocht langs trage wegen. Het initiatief is ondertussen aan de twaalfde editie toe. Deze keer zullen de deelnemers vooral de trage wegen voor de toekomstige fietssnelweg in de richting van Schoonaarde ontdekken. “De tocht leidt de fietsers langs jaagpaden, polders, natuurgebieden, vergeten paden en verrassende fietsverbindingen”, zegt Peter Van de Vyver van Curieus. “Het is ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met diverse historische relicten die nog in het landschap verborgen liggen. Een toeristische gids zorgt voor uitleg en kleurrijke weetjes.” De start voor de fietstocht is voorzien om 13.30 uur op de De Bruynkaai, aan de Noordlaan, ter hoogte van de nieuwbouwappartementen. Deelnemen is gratis. Info en inschrijvingen: 0473/94.90.21 of gino.bertin@skynet.be.