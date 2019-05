Creatieve samenwerking tussen KWB en academie zorgt voor Luistertuinen Nele Dooms

22 mei 2019

De KWB van Dendermonde verrast op zaterdag 25 mei met ‘Luistertuinen’. Voor dit initiatief werkt de vereniging samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. “Het centrum van Dendermonde telt enkele prachtige stadstuinen”, klinkt het. “Ze zijn ideaal om er in kleine groepjes te genieten van een streepje klassieke of modernere muziek, een luisterlied of een mooie, spannende of grappige tekst. Met het lentegroen in stadstuin als decor zorgen leerlingen van de academie voor een lach en een traan met verrassende kleine optredens.”

In vier stadstuintjes vindt vier keer een luistersessie plaats. Op elke locatie kunnen bezoekers 15 minuten luisteren en dan gaat het vervolgens naar de volgende locatie. De totale wandeling is 2,5 kilometer lang. Luistertuinen start om 14.30 uur aan zaal Mariakring, aan het O.L.V.-kerkplein in Dendermonde. Deelnemen kost 3 euro voor kinderen tot 12 jaar, 5 euro voor leden van kwb en7 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: kwbdendermonde9200@gmail.com of 0472/456.009.