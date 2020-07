Covid afdeling in ziekenhuis Dendermonde blijft voorlopig leeg Koen Baten

20 juli 2020

15u13 0 Dendermonde De COVID-afdeling in het Sint-Blasius ziekenhuis blijft op dit moment volledig leeg. Afgelopen dagen en weken is er weer een opmars van het virus, ook in Dendermonde waar nu 7 nieuwe gevallen zijn, maar voorlopig moet nog niemand van deze personen in het ziekenhuis verblijven.

Dat er nog niemand in het ziekenhuis ligt is een goed teken en even een adempauze voor het ziekenhuis. De afgelopen dagen bleef het ziekenhuis telkens leeg en werden er geen nieuwe patiënten opgenomen. Ze blijven de situatie wel nauwlettend in de gaten houden, zeker nu er een nieuwe golf lijkt aan te komen.