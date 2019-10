Cotton City Jazzband speelt bij Honky Tonk Nele Dooms

21 oktober 2019

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde nodigt op zaterdag 26 oktober The Cotton City Jazzband uit. Deze band, gesticht in 1961, stond aan de wieg van The Jeggpap New Orleans Jazzband waaruit later de Honky Tonkclub gegroeid is. De muzikanten dragen de traditionele New Orleans muziek hoog in het vaandel. Nog altijd kapen ze eerste prijzen weg in binnen- en buitenland. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of reservering@honkytonk.be.