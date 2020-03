Cosmo Afbraakwerken legt sloop vroegere Abdijschool tijdelijk stil door coronavirus Nele Dooms

21 maart 2020

16u29 0 Dendermonde De sloop van de vroegere Abdijschool, tussen Oude Vest en Dijkstraat in het centrum van Dendermonde, is tijdelijk stilgelegd. Cosmo Afbraakwerken nam deze beslissing, in samenspraak met projectontwikkelaar Uplace, naar aanleiding van de coronacrisis. De afbraak was in maart begonnen en al goed opgeschoten. Uplace wil op de site een project met 109 appartementen en extra groen realiseren.

Voorbereidende werken om de sloop van de Abdijschool mogelijk te maken, startten al in februari. Cosmo Afbraakwerken maakte toen de toegangsweg tussen de twee speelplaatsen, in het midden van de site, breder om voldoende ruimte te hebben voor al het werkmateriaal. De gebouwen werden die maand ontmanteld door onder andere ramen, onbruikbare meubels en roofing te verwijderen. Begin maart startte dan de effectieve afbraak van het complex. De voorbije weken werd daar heel hard aan gewerkt en schoten de slopingswerken ook erg goed op. Al een groot deel van het gebouw is ondertussen verdwenen.

Mondmaskers

Normaal gezien moest de afbraak tegen de eerste helft van mei volledig afgerond zijn, maar dat loopt nu vertraging op. De afbraakwerken zijn immers tijdelijk, en voor onbepaalde tijd, stilgelegd door de huidige coronacrisis. “De maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het virus tegen te gaan, treffen immers ook de bouwsector”, zegt Lies De Smedt van Uplace. Aannemer Cosmo liet ons weten dat de afbraakwerken moesten stilgelegd worden, voor de veiligheid van zijn personeel. De arbeiders worden vaak collectief van en naar de werf gebracht en dit is nu niet meer toegelaten. Veel werknemers in de bouwsector hebben geen eigen vervoer en van thuis uit werken is uiteraard voor hen niet mogelijk. En dan is er nog het dreigende tekort aan mondmaskers in de zorgsector, waardoor bouwondernemingen de voorbije dagen niet meer bevoorraad werden. Het is echter ondenkbaar dat een sloopbedrijf zijn arbeiders zonder mondmasker laat werken.”

Wanneer de sloop weer opstart zal allemaal afhangen van hoe de situatie rond het coronavirus evolueert. Op de vrijgekomen site zal Uplace later enkele woonblokken bouwen die in totaal 109 appartementen zullen herbergen, met een variatie van studio’s en flats voor grote en kleine gezinnen, senioren en singles. Die zullen op het terrein van 6.600 vierkante meter groot minder dan de helft van de oppervlakte innemen. De projectontwikkelaar voorziet in haar ontwerp ook heel wat groen. Zo wordt een groene wandelzone voorzien doorheen het Hof van Saeys, die naadloos zal aansluiten op de Dijkstraat en de Oude Vest. Daar krijgen ook waterpartijen een bijzondere rol. Door een overeenkomst met het stadsbestuur krijgt het project ook een ondergrondse parking met twee niveaus, waar 130 publieke parkeerplaatsen komen.

De verkoop van de appartementen draait alleszins op volle toeren en gaat vlot. “In twee weken tijd is al 15 procent van de woningen in Hof van Saeys verkocht in voorverkoop”, zegt De Smedt. “Onze partner in Dendermonde, Goeman Vastgoed, heeft nog veel afspraken in de agenda staan, ook al moeten de gesprekken nu noodgedwongen via een videogesprek in Facebook verlopen. Maar ook dat blijkt te lukken.”