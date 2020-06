Corsocomité maakt zich sterk dat Bloemenstoet op 6 september zal doorgaan: “Laat dit vooral een event van hoop en verbondenheid worden” Nele Dooms

10 juni 2020

09u22 16 Dendermonde Het corsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde is zeker: “Op zondag 6 september zal de jaarlijkse Bloemenstoet doorgaan”. Dat heeft het comité zopas beslist. De corso, met de 70ste editie zelfs een jubileum, zal hiermee het eerste evenement zijn na de coronazomer. “Omdat we er van overtuigd zijn dat we dit op een veilige manier kunnen organiseren”, zegt voorzitter Dieter Mannaert.

Deze zomermaanden juli en augustus is het voor de Nationale Veiligheidsraad nog uit den boze om massaevenementen te organiseren. Maar die staat de raad wel toe vanaf 1 september 2020. Weliswaar onder voorbehoud, maar voor het corsocomité is dit het signaal om de draad van voorbereidingen voor de jaarlijkse bloemenstoet wel weer met volle kracht op te pikken. En dat betekent dat de al 69 jaar lange traditie om de eerste zondag van september de bloemencorso door de straten van Sint-Gillis te laten trekken niet doorbroken wordt.

“Jaar na jaar is deze stoet fleuriger geworden en elk jaar tellen we meer en meer bezoekers”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “De druk om ook dit jaar de 70ste corso te organiseren is dan ook zeer groot. Het comité heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken om de situatie grondig te analyseren. Voorafgaand hebben we verschillende gesprekken met de middenstandsvereniging, de horeca, de wagenbouwers en de veiligheidscel van de stad. De neuzen blijken in dezelfde richting te staan en de drang om een corso te hebben dit jaar is groot.”

Al ontkent voorzitter Mannaert niet dat het gevoel dubbel is. “Het spreekt voor zich dat ook wij enig voorbehoud moeten maken, want we blijven afhangen van beslissingen van de Veiligheidsraad”, zegt hij. “En laat ons duidelijk zijn: de bloemencorso gaat veilig door, of hij gaat helemaal niet door. We hebben ook genoeg gezond verstand om te beseffen dat deze corso dit jaar geen corso als een andere zal zijn. Dat heeft te maken met de vele maatregelen die gelden. We zullen intensief en vakkundig omgaan met de afstandsregels, mondmaskers, enzovoort.”

Slim maar enthousiast

Normaal gezien zitten de voorbereidingen, zowel bij corsocomité als wagenbouwers, in juni al op kruissnelheid. Door de coronacrisis viel dat de voorbije maanden stil, omdat niemand wist wat de toekomst zou brengen. Als de bloemencorso doorgaat, moeten die voorbereidingen nu dringend weer starten of de organisatie lukt niet. “We zijn nog maar drie maanden verwijderd van zondag 6 september. Dat mag een eeuwigheid lijken voor het publiek, maar dat is het niet voor onze wagenbouwers en ons comité. Net daarom hebben we nu beslist om slim maar enthousiast de uitdaging aan te gaan: laat ons starten met de bouw van de wagens.”

Er is geen wedstrijd. We maken dit jaar een corso voor het volk zelf”, zegt Mannaert. “Dat de stoet zal uitrijden is een overwinning op zich.” Voorzitter Dieter Mannaert

Het corsocomité heeft wel beslist om de bloemenwagens minder groot te laten maken. Om het publiek te imponeren zullen de wagenbouwers dus inventiever en creatiever moet zijn. Er zal, beslist in overleg met de wagenbouwers, dit jaar geen competitie zijn. “Geen jury, geen rangschikking. We maken dit jaar, nu nog meer dan de andere jaren, een corso voor het volk zelf, niet voor de wedstrijd”, zegt Mannaert. “Dat de corso zal uitrijden is een overwinning op zich.”

Langgerekt parcours

Dat de bloemencorso in Blankenberge eind augustus al geannuleerd werd en die van Sint-Gillis toch doorgaat, vindt Mannaert twee aparte verhalen. “Blankenberge is veel meer een echte publiekstrekker met toeschouwers van over het hele land”, klinkt het. “In Sint-Gillis betekent de corso een feest voor de inwoners zelf en verengingen. Dat maakt net dat we dit gebeuren veilig kunnen organiseren, met een langgerekte stoet in open lucht over een parcours van 5 kilometer met buren en families die kijken voor hun eigen woning.”

Wat er zal gebeuren met de vele activiteiten die normaal in het kader van randanimatie plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat de wagenbouwers vol enthousiasme aan de slag gaan. “En het comité staat voor een enorme uitdaging om in de gegeven omstandigheden de corso financieel, organisatorisch en veilig voor te bereiden”, zegt Mannaert. “Laat dit vooral een event van hoop en verbondenheid voor Sint-Gillis worden, dat er nog een toekomst is voor waardevolle projecten.”