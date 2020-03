Coronavirus velt ook Ros Beiaard: ommegang uitgesteld naar 30 mei 2021 Nele Dooms

26 maart 2020

12u46 239 Dendermonde De kogel is door de kerk: ook de Ros Beiaardommegang in Dendermonde zal dit jaar niet plaatsvinden naar aanleiding van de coronacrisis. Het evenement, waar de Dendermondenaren de voorbije tien jaar naar uitkeken, wordt uitgesteld naar zondag 30 mei 2021. Tribunekaarten blijven geldig, de broers Cassiman blijven Vier Heemskinderen.

Met een persconferentie in het Dendermondse stadhuis bracht burgemeester Piet Buyse de wat hij zelf “moeilijke boodschap” noemde. “De voorbije dagen werd meer en meer duidelijk dat een Ros Beiaardommegang op 24 mei geen haalbare kaart zou worden door de coronacrisis”, zegt hij. “Ik denk dat iedereen dat wel wat voelde aankomen. De vragen van Dendermondenaren naar wat er met hun ommegang zou gebeuren, hielden niet op. We wilden echter niet communiceren dat de ommegang op 24 mei niet zou doorgaan zonder over een alternatieve datum te beschikken.”

Jaar langer geduld

Die alternatieve datum wordt zondag 30 mei 2021. De Dendermondenaren zullen dus een jaar langer geduld moeten hebben om hun geliefde Ros Beiaard te zien. “Er zijn verschillende redenen waarom dit topevenement moet uitgesteld worden”, zegt Buyse. “Wie het nieuws volgt, beseft dat de huidige maatregelen van de overheid voor de bestrijding van het coronavirus ook in april zullen doorlopen. Tegen 24 mei 2020 zou dan misschien de coronacrisis achter de rug kunnen zijn, maar de voorbereidingen voor de ommegang kunnen niet in optimale omstandigheden gebeuren in een periode met drastische maatregelen. Niet alleen onze Pijnders, maar ook tal van andere verengingen kunnen geen repetities houden, leveranciers kunnen ons het nodige materiaal niet op tijd bezorgen. Hierdoor zouden we op 24 mei geen event van topkwaliteit kunnen neerzetten.”

Het Ros Beiaardcomité bekeek voor een nieuwe datum alle mogelijke opties. “Augustus in de week van onze reuzenommegang Katuit was niet haalbaar voor medewerkers, en repetities in vakantieperiode zijn niet ideaal”, zegt Buyse. “September zit in Dendermonde al vol met allerlei evenementen in heel wat deelgemeenten en vanaf oktober zijn de weersomstandigheden te onzeker. Dus hebben we er de jaarkalender van 2021 bijgehaald. Daarbij hebben we rekening gehouden met folkloristische topevenementen zoals stoeten en processies in andere steden, paasvakantie in april en examens in juni. Alleen mei bleek geschikt en daar hebben we de laatste zondag gekozen: 30 mei 2021.”

2020 wordt dus een Ros Beiaardjaar zonder Ros Beiaard. Op het kleurrijke campagnelogo is de datum meteen aangepast. Burgemeester Buyse benadrukt dat alle gekochte kaarten voor tribunes langs de omloop, de generale repetitie op zaterdag op de Grote Markt en de apotheose op de Grote Markt op zondag allemaal geldig blijven. “We hebben daarvoor bevestiging van de leverancier van de tribunes, liefst veertig exemplaren, dat exact dezelfde volgend jaar geleverd zullen worden. Iedereen kan daardoor zijn kaarten behouden. Wie ze toch terug wil geven, krijgt gewoon zijn geld terug.”

De Vier Heemskinderen blijven de broers Cassiman. Zij oefenen nu gewoon een jaar langer om op het Ros Beiaard te zitten. “De ommegang wordt echt een copy past naar een jaar later”, benadrukt Buyse. “Dit is erg emotioneel voor de Dendermondenaren, dat begrijpen we. Als je alleen nog maar in onze stad ziet hoe inwoners de zorgverstrekkers in deze coronacrisis bedanken met niet alleen een wit laken, maar ook een Ros Beiaardvlag, dan weet je hoe dit hier leeft. Maar het uitstel is het enige juiste dat we konden doen.”