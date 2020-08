Coronaproof kaftactie in bib: eerste kaftpapier voor schoolboeken bedeeld aan afhaalstation Nele Dooms

31 augustus 2020

14u10 0 Dendermonde Het eerste gratis kaftpapier om schoolboeken van een leuk jasje te voorzien in Dendermonde is zopas bedeeld. Dat gebeurde aan het nieuwe afhaalstation dat de bibliotheek daarvoor inricht. Normaal worden bij de kaftactie schoolboeken gekaft door vrijwilligers, maar dat kan nu niet door corona.

De Dendermondse bibliotheek zet elk jaar, bij de start van een nieuw schooljaar, een kaftactie op voor scholieren en studenten. Jongeren kunnen dan hun nieuwe schoolboeken laten kaften door vrijwilligers. Dan moeten ze die klus zelf niet klaren en het kaftpapier is gratis. “Door de coronacrisis kan de traditionele kaftactie dit jaar echter niet met vrijwilligers gebeuren”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “De bib ging daarom op zoek naar een coronaproof alternatief, want we vinden het wel nog altijd fijn dat de scholieren hun nieuw schooljaar gemakkelijk kunnen starten.”

Resultaat is dat de bib een afhaalstation in de inkomhal van haar gebouw aan de Kerkstraat plaats. “Jongeren kunnen hier het nodige kaftpapier gewoon zelf komen halen”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V), die samen met haar collega Verwaeren maandag de eerste rolletjes uitdeelde aan geïnteresseerde bezoekers. “We beseffen dat de scholieren hierdoor wel zelf moeten kaften, maar om hen daar wegwijs in te maken heeft de bib ook de link naar een instructiefilmpje op Youtube voorzien. Zo kan iedereen thuis aan de slag om leren boeken te kaften.”

Het afhaalstation blijft een hele week staan, tot volgende week maandag 7 september om 19 uur.