Coronaproof in Kringloopwinkel: kortingsweek vervangt opendeurdag Nele Dooms

08 oktober 2020

17u02 0 Appels/Dendermonde De jaarlijkse opendeurdag met randanimatie in de Kringloopwinkel van Verko in Appels wordt vervangen door een kortingsweek. Zo wil de afvalintercommunale het aantal bezoekers spreiden, zodat alles coronaveilig kan plaatsvinden.

De opendeurdag van de Kringloopwinkel Appels is telkens een heel drukbezocht gebeuren. Maar dat druist op dit ogenblik in tegen de coronamaatregelen. Daarom besliste Verko om de opendeur te vervangen door een week van kortingsdagen, van dinsdag 13 oktober tot en met zaterdag 17 oktober.

“Omwille van de stijgende coronacijfers is het geen goed plan om veel mensen gelijktijdig bij elkaar te brengen”, zegt Peter De Leeuw, directeur van Verko. “Daarom hebben we met de medewerkers van de kringloopwinkel de koppen bij elkaar gestoken om een coronaveilig concept uit te werken. Traditiegetrouw betaalt de bezoeker tijdens de opendeurdag slechts de helft van de vermelde prijs. Die actie blijft behouden, maar loopt nu over een ganse week.”

De gebruikelijke leuke randanimatie moet Verko jammer genoeg wel laten vallen. “Maar om toch een feesttoets aan de opendeurweek te geven, schenken we elke dag aan de eerste vijftig klanten een mondmasker met het logo van de kringloopwinkel weg”, zegt De Leeuw. “Op die manier kunnen onze bezoekers tonen dat ze echte ambassadeurs van de kringloopwinkel zijn.”

Om de veiligheid van zowel bezoekers als personeel te garanderen, vraagt Verko iedereen om de genomen coronamaatregelen goed op te volgen. Dat betekent een mondmasker dragen, niet heen en weer lopen in de winkel maar de aangegeven richting volgen, een winkelkar gebruiken en betalen met de bankkaart. De Kringloopwinkels van Appels bevindt zich aan de Bevrijdingslaan.