Coronapatiënt mag ziekenhuis verlaten: cijfers weer iets naar beneden Nele Dooms

11 augustus 2020

13u08 0 Dendermonde De coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde zijn weer iets gezakt. Een patiënt mocht immers het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was.

Er verblijven momenteel twee patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. De voorbije dagen waren dat er drie. Maar één van hen kon naar huis, nadat hij er weer voldoende bovenop is. Er zijn op dit ogenblik ook geen opnames op Intensieve Zorgen meer. Er verblijven ook geen patiënten in het ziekenhuis die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertonen en wachten op testresultaten.

Ook de cijfers van nieuwe besmettingen in deze regio zijn weer gezakt tegenover de voorbije weken. In Dendermonde werden de voorbije zeven dagen 6 nieuwe besmettingen van het coronavirus opgetekend. Daarmee is de stad weer onder de alarmdrempel gezakt. Ook Lebbeke en Buggenhout zitten onder die alarmdrempel. In Lebbeke werden de voorbije zeven dagen drie nieuwe besmettingen vastgesteld. In Buggenhout was dat één besmetting.