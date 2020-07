Coronapatiënt AZ Sint-Blasius kan naar huis Nele Dooms

08 juli 2020

17u14 2 Dendermonde Er is alweer een patiënt besmet met het coronavirus voldoende hersteld om het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius te verlaten. Nieuwe patiënten zijn er de voorbije 24 uur niet bijgekomen.

Er verblijven momenteel twee patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Dat is er eentje minder dan de voorbije week. Dat komt omdat één patiënt voldoende hersteld is om naar huis gestuurd te worden. Overlijdens waren er niet. Er dienden zich ook geen nieuwe patiënten met symptomen van een mogelijke Covid-besmetting aan die wachten op testresultaten.