Coronacrisis doet meer dan 1.500 inwoners Ros Beiaardstad in tijdelijke werkloosheid terecht komen Nele Dooms

20 augustus 2020

14u06 0 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare/Zele Meer dan 1.500 inwoners van Dendermonde waren in juni tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Voor heel Oost-Vlaanderen gaat het om zo’n 60.000 werknemers. “Voor bedrijven is deze tijdelijke werkloosheid belangrijke maatregel”, zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen.

De tijdelijke werkloosheid blijkt het hoogst in de sectoren horeca, events, bouw en transport. De cijfers van de RVA tonen wel een dalende trend tegenover het hoogtepunt in de lockdown van april. Toen zaten in de provincie Oost-Vlaanderen nog 138.000 werknemers tijdelijk werkloos thuis. Nu zijn dat er nog 60.000. “Spijtig genoeg zijn een deel van die 138.000 wel effectief werkloos geworden”, zegt Jos Vermeiren. “Maar feit is wel dat dankzij dit flexibel stelsel van tijdelijke werkloosheid de afgelopen maanden een sociaal bloedbad vermeden is. Het is voor bedrijven bovendien belangrijk competente medewerkers aan boord te houden. Als de economische situatie het dan opnieuw toelaat, kan men meteen weer met diezelfde sterke krachten aan de slag. Werkgevers hebben immers vaak jaren sterk geïnvesteerd in vorming en opleiding van hun medewerkers.”

In de top tien in Oost-Vlaanderen van het grootst aantal tijdelijk werklozen in juni is ook Dendermonde te vinden, met 1.568 inwoners in dat systeem. In de Ros Beiaardstad maakten in juni 382 werkgevers gebruik van de mogelijkheid om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. In Zele waren dat er 231, in Hamme 192, in Buggenhout 111 en in Berlare 105. In Lebbeke hebben 117 werkgevers personeel op tijdelijke werkloosheid gezet. Autocars ’t Ros Beiaard in Lebbeke is één van die bedrijven. “Wij verzorgen het busvervoer voor scholen, groepsreizen of daguitstappen”, zegt zaakvoerder Filip De Hauwere. “Helaas staan de meeste van onze bussen momenteel op stal en hebben we onze chauffeurs dus op tijdelijke werkloosheid moeten zetten. Het is niet makkelijk om goed personeel te vinden en we willen onze mensen graag aan boord houden. Daarom is het cruciaal om de komende tijd verder gebruik te kunnen maken van deze ondersteunende maatregel.”