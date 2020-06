Coronacrisis doet Jo De Bock nadenken over toekomst en daar schrijft hij boek over Nele Dooms

17u27 0 Dendermonde Jo De Bock, naast manager ooit nog schepen in Dendermonde, heeft het boek “Rerum Novarum 2.0" uit. De publicatie is het resultaat van zijn denkwerk over de toekomst naar aanleiding de coronacrisis. “Het virus geeft ons een formidabele les in bescheidenheid”, zegt De Bock, die in zijn boek een oproep doet aan allerlei actoren om samen te schouders te zetten onder een betere en duurzamere toekomst.

De Bock is niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 schreef hij al “Democratie 2.0", met een oproep aan de politie om het over een andere boeg te gooien. Met “Rerum Novarum 2.0" richt hij zich tot een veel ruimere doelgroep dan de politiek alleen. “Omdat ik geloof in de kracht van vele mensen”, zegt hij. “Het is een oproep aan iedereen, op verschillende niveaus, die bereid is de schouders te zetten onder het ambitieus universeel programma van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en behalen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”.

Aanleiding van het schrijven is de huidige coronacrisis. “Wat we nu meemaken zette mij, net zoals veel andere mensen, aan het denken over de toekomst, over hoe we ons leven na het virus willen of zullen moeten aanpakken. Ik hoop alvast in een post-coronatijdperk op een samenleving die voor iedereen goed is, met gelijke kansen en rechten voor iedereen, maar ook plichten. Mijn hersenspinsels heb ik gebundeld in dit nieuwe pamflet.”

Het boek is opgebouwd uit een reeks brieven. De Bock schrijft niet alleen “mevrouw of meneer Corona” aan, maar ook een reeks topmensen waarvan De Bock gelooft dat die iets kunnen aanvangen met het Agenda 2030. Het gaat dan om onder andere Antonio Guteres, Paus Fransiscus, Patrick Dewael, de burgemeesters, de Groep van Tien, topmensen van het onderwijs en de voorzitters van het verenigingsleven. “Mijn grootste doel is met dit boek zoveel mogelijk reacties verzamelen om te polsen waar mensen zich het meest willen voor inzetten en wat ze echt belangrijk vinden”, zegt De Bock.

Wie interesse heeft in een exemplaar, kan mailen naar Jodebock@telenet.be.