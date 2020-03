Coronacrisis bij afvalintercommunale Verko: kringloopwinkel dicht, huisvuilophaling gegarandeerd Nele Dooms

13 maart 2020

11u10 17 Dendermonde Ook afvalintercommunale Verko treft maatregelen in het kader van de coronacrisis. De kringloopwinkels blijven dicht in het weekend. Maar de huisvuilophalingen in het werkingsgebied blijven voorlopig gegarandeerd.

De sluiting van de Verko-kringloopwinkels gaat in vanaf zaterdag 14 maart. In Dendermonde bevindt die kringloopwinkel zich aan de Bevrijdingslaan in Appels. Tot en met 3 april sluit die de deuren in het weekend. Op weekdagen blijft de winkel wel toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren.

De normale werking van de huis-aan-huisinzameling en de recyclageparken is voorlopig gegarandeerd in alle gemeenten van het werkingsgebied van Verko. Dat is onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme. De geplande afvalrondes gaan dus gewoon door en voor de containerparken gelden de normale openingsuren. “We volgen verdere ontwikkelingen op de voet”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “In het belang van iedereen volgt afvalintercommunale Verko uiteraard de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde coronamaatregelen.”