Coronacijfers AZ Sint-Blasius stabiliseren Nele Dooms

11 september 2020

14u49 0 Dendermonde De coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius lijken even te stabiliseren. Er mocht zelfs een patiënt naar huis.

Er verblijven momenteel vijf patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Eén van hen is er zo ernstig aan toe, dat hij opgenomen is op de dienst Intensieve Zorgen. Het ziekenhuis kon echter ook één patiënt ontslaan omdat die voldoende hersteld was. Die is terug naar huis. Momenteel kent het ziekenhuis geen “verdachte” patiënten. Dat zijn patiënten die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertonen, maar waarvan de testresultaten nog niet bekend zijn.