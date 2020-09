Coronacijfers AZ Sint-Blasius schieten de hoogte in Nele Dooms

08 september 2020

11u53 2 Dendermonde De cijfers van het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde zijn plots de hoogte in geschoten.

Er verblijven momenteel drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het AZ Sint-Blasius. Dat is een groot verschil met eind vorige week, toen de Covid-afdeling in het Dendermondse ziekenhuis leeg was. De patiënten liggen op een gewone kamer om verzorgd te worden en te herstellen. Op de afdeling Intensieve Zorgen zijn geen coronapatiënten opgenomen. Het ziekenhuis telt momenteel ook geen “verdachte” patiënten die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen, maar nog wachten op testresultaten.