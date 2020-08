Coronacijfers AZ Sint-Blasius blijven heel laag Nele Dooms

25 augustus 2020

17u11 3 Dendermonde De coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde blijven laag.

Al dagen verblijft er slechts één patiënt die besmet is met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Die persoon ligt op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling. De dienst Intensieve Zorgen is leeg. Er zijn ook geen “verdachte” patiënten opgenomen. Dat zijn personen die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen, maar nog wachten op de testresultaten.