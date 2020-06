Corona zorgt voor kater: 139.000 kilo extra glas opgehaald tijdens lockdownmaanden Nele Dooms

14u32 10 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare Op café gaan kon niet tijdens de lockdown in deze coronacrisis, maar dat weerhield inwoners van de regio Dendermonde er niet van om te blijven drinken. Integendeel. Het zorgde voor extra tonnen glas in de glasbollen. In maart en april haalde Verko ruim een vijfde meer glas op, goed voor zo’n 139.000 kilogram.

Iedereen moest in zijn kot blijven en alle cafés en restaurants sloten de deuren. Dat resulteerde overduidelijk in extra drinken thuis. Dat blijkt uit cijfers van afvalintercommunale Verko rond de ophaling van glas uit de glasbollen die in Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare staan. Ten opzichte van maart en april 2019 kwam daar dit jaar in dezelfde maanden veel meer glas in terecht. Enige uitzondering daarop is Berlare, waar de hoeveelheid glas ongeveer gelijk bleef. Voor alle andere gemeenten tonen de cijfers echter een meer dan opmerkelijke stijging. Buggenhout is daarbij koploper, met een stijging van zo'n 50 ton. In maart en april 2019 werd daar een hoeveelheid opgehaald glas van 59 ton opgetekend. Dit jaar was dat voor dezelfde periode 107 ton.

Dat de coronaperiode een invloed heeft op de ingezamelde hoeveelheden afval is duidelijk. “We zien nu een stijging bij het glas, maar in de jaarcijfers zullen we eenzelfde verschijnsel wellicht ook zien bij andere afvalsoorten”, zegt woordvoerder Anika Buyst. “De gezinnen waren thuis, kinderen gingen niet naar school. Dat betekent dat er dus thuis meer geconsumeerd werd. Dat vertaalt zich in minder op te halen afval in bijvoorbeeld scholen, bedrijven en openbare plaatsen zoals sporthallen en cultuurcentra, maar in grotere hoeveelheden bij mensen thuis. De stijgende hoeveelheid glas betekent ook dat er meer glazen flessen en bokalen werden aangekocht. De gezinnen hebben dus thuis gekookt en gegeten en aankoop van voeding en drank brengt verpakkingsafval met zich mee.”