Corona verhindert afscheidsfeest van cafébaas Jurgen Heuvinck van De Sloef: “Had me het einde wel anders voorgesteld” Nele Dooms

13 maart 2020

19u22 17 Dendermonde Een groot afscheidsfeest stond gepland op 27 maart voor de klanten van café De Sloef in Grembergen. Cafébaas Jurgen Heuvinck heeft de zaak overgelaten en wilde in schoonheid afsluiten. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Zonder het te beseffen nam hij dinsdag al afscheid van de allerlaatste klant. “Ik had me het einde in De Sloef wel anders voorgesteld”, zegt hij aangedaan.

Geen klanten vandaag vrijdag in café De Sloef, aan het Grootzand in Grembergen, die er nog snel van profiteren een pint te pakken voor alle cafés in België de deuren moeten sluiten door het coronavirus. Cafébaas Jurgen Heuvinck is er heel de dag en avond moederziel alleen. Zijn café is nu al dicht. En voor Heuvinck is daarmee definitief het doek gevallen over zijn carrière als cafébaas. Hij sloot immers recent een overeenkomst om zijn café over te laten. In april starten de nieuwe uitbaters.

“Naar aanleiding daarvan had ik op 27 maart nog een groot afscheidsfeest voor alle trouwe klanten gepland”, vertelt hij. “Maar door de drastische maatregelen die de overheid nu neemt in het kader van de coronacrisis moeten alle cafés vanaf zaterdag 14 maart al dicht. Dat afscheidsfeest kon dus niet doorgaan. Toen ik het nieuws vernam, besloot ik om ook vandaag vrijdag voor die allerlaatste dag niet open te doen.”

Heuvinck is er het hart van in. “Op woensdag en donderdag is De Sloef nooit open wegens sluitingsdag”, zegt hij. “Dat betekent dat ik eigenlijk dinsdagavond voor de laatste keer mijn allerlaatste klanten heb uitgezwaaid. Zonder dat te beseffen. Dat geeft me nu een heel vreemd gevoel. Ik ben daar eigenlijk niet goed van. Ik had me het einde van mijn café wel anders voorgesteld. Het doet me hartzeer dat het op deze manier stopt.”

Heuvinck stond bijna tien jaar achter de toog van De Sloef. Hij verwelkomde er dagelijks tal van klanten en bouwde de café uit tot een meer dan goed draaiende horecazaak. De Sloef werd hét supporterslokaal van wielrenner Greg Van Avermaet, er hadden twee wielerclubs hun thuis, theatervereniging De Rossiers was er actief en de café deed dienst als jachtlokaal en duivenlokaal. Meer dan leven in de brouwerij genoeg dus.

“Daardoor kan ik ook terugkijken op een heel mooie periode”, zegt Heuvinck. “Maar het was tijd om keuzes te maken. Ik ben ook met theater en schrijven bezig en dat was niet meer te combineren met de café. Er wachten me na de sluiting van De Sloef alweer heel mooie andere projecten. Al had ik toch liever eerst mijn klanten nog eens goed dankjewel gezegd.”