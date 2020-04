Corona-update AZ Sint-Blasius: Twee nieuwe overlijdens, aantal besmette patiënten blijft gelijk Koen Baten

09 april 2020

14u31 4 Dendermonde In het ziekenhuis van Dendermonde zijn gisteren opnieuw twee patiënten overleden aan het coronavirus. Het aantal stijgt al boven de tien doden in het ziekenhuis. Het aantal patiënten dat besmet is en in het ziekenhuis ligt blijft wel status quo.

Op dit moment liggen er nog 43 patiënten die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis. Tien daarvan liggen op intensieve zorgen en worden beademd. Daarnaast liggen er ook nog tien in het ziekenhuis die getest zijn maar waarvan het resultaat nog niet bekend geraakt is.

Vier mensen mochten gisteren het ziekenhuis verlaten nadat ze genezen werden verklaard.