Corona reduceert Jazzbattaklang tot miniversie Nele Dooms

01 oktober 2020

16u19 1 Dendermonde Het coronavirus heeft de jaarlijkse Jazzbattaklang niet doen sneuvelen, maar de crisis zorgt er wel voor dat het publiek van een miniversie zal moeten genieten. De muziek weerklinkt dit weekend in Cultuurcentrum Belgica.

De Jazzbattaklang werd dik tien jaar geleden in het leven geroepen als opvolger van de beruchte jazzkroegentochten in Dendermonde. Het festival biedt doorgaans een mengeling van jazz- en bluesmuziek, expo, interviews en creole food. Heel het gebeuren moet de sfeer uitademen van New Orleans. Om de editie dit jaar toch te laten doorgaan, is gekozen voor enkel een dubbel optreden.

Eerste naam op de affiche is Patina Blue. Dat is de naam voor het duo Patrick Smet en dochter Ine met ‘special guest’ Seppe van Tilborg. Met een zorgvuldig gekozen repertoire brengen de muzikanten een mix van boogiewoogie en vocale blues uit de eerste helft van de vorige eeuw. Tweede gast is Norbert Detaeye. Hij brengt samen met muzikanten Filip Verneert en Bruno Van Acoleyen ‘New Orleans Impressions’ en dus authentieke muziek die gegroeid en vergroeid is met het Zuiden van de Verenigde Staten en de stad New Orleans.

Jazzbattaklang vindt plaats op zaterdag 3 oktober, vanaf 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro voor leden, 18 euro voor niet-leden. Tickets via wwww.ccbelgica.be.