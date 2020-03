Corona houdt Ros Beiaard niet tegen: ommegang in mei gaat zeker door Nele Dooms

06 maart 2020

11u46 0 Dendermonde Er mag dan overal in de wereld al flink wat ongerustheid heersen over de verspreiding van het coronavirus en tal van organisatoren mogen hun evenementen uit voorzorg afgelasten, in Dendermonde mogen ze als het om hun meest geliefde hoogdag gaat op beide oren slapen. Het coronavirus is geen bedreiging voor het Ros Beiaard. De ommegang op zondag 24 mei gaat door.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) kreeg de voorbije dagen al heel wat vragen van ongeruste inwoners over de organisatie van de Ros Beiaardommegang. Nadat bekend raakte dat op vele plaatsen organisatoren evenementen waar veel volk op verwacht wordt uit voorzorg liever niet zien doorgaan, rees bij Dendermondenaren de vrees of ze hun ros Beiaard op 24 mei wel te zien zouden krijgen of of het coronavirus stokken in de wielen zou steken.

Maar de burgemeester is duidelijk: “24 mei is nog wel een tijdje van ons af en we gaan er van uit dat de situatie rond corona wel onder controle zal gehouden worden”, zegt hij. “Een annulatie van dit topevenement ligt dan ook hoegenaamd niet op tafel. Er zijn voor dit gebeuren, waar de Dendermdoneanren al tien jaar naar uitkijken, al zoveel voorbereidingen getroffen en kosten gemaakt, dat zomaar afgelasten gewoonweg geen optie is. Ook een later datum prikken is praktisch gezien totaal onhaalbaar. Alles ligt vast voor 24 mei en dan zal het Ros Beiaard door onze straten lopen. Geen twijfel.”

