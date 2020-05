Cordon sanitaire doorbroken: Johan Daman (Vlaams Belang) in beoordelingscommissie Burgerbudget gestemd Nele Dooms

13 mei 2020

18u51 292 Dendermonde Tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde is het cordon sanitaire doorbroken. Dat gebeurde bij een geheime stemming om te bepalen welke raadsleden in de beoordelingscommissie van het nieuwe burgerbudget zullen zetelen. Vlaams Belang-raadslid Johan Daman haalde het daarbij van tegenkandidaat Iris Uyttersprot van Groen.

Het stadsbestuur van Dendermonde wil met een ‘burgerbudget’ inwoners van de stad de kans geven om ideeën en projecten die ze leuk vinden en een meerwaarde kunnen beteken voor de buurt uit te werken. Daarvoor wordt jaarlijks een totaalbudget van 30.000 euro voorzien. Een beoordelingscommissie bepaalt uiteindelijk welke ideeën uitgewerkt worden en hoeveel centen daar naartoe gaan.

In die beoordelingscommissie zitten naast afgevaardigden van onder andere het Forum Cultuur en de Welzijnsraad ook gemeenteraadsleden. De gemeenteraad moest dinsdagavond die vertegenwoordigers aanduiden. Daarvoor moest één persoon van de meerderheid en één van de oppositie gekozen worden.

Voor de oppositie waren VB-raadslid Johan Daman en Groen-raadslid Iris Uyttersprot kandidaat. Daman haalde het, na geheime stemming, met ruime voorsprong van Uyttersprot. Dat wil zeggen dat verschillende gemeenteraadsleden van zowel oppositie als meerderheid voor Vlaams Belang kozen.

Vlaams Belang reageert tevreden op de aanstelling. “Zoals reeds duidelijk was in ons lokaal verkiezingsprogramma draagt Vlaams Belang Dendermonde burgerparticipatie hoog in het vaandel”, zegt VB-fractievoorzitter Barbara Pas. “Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen in Johan, die een talent heeft om naar mensen te luisteren. We kijken uit naar vele burgerinitiatieven die de Dendermondenaren ten goede komen.”